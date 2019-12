Duidelijkheid over opzegkosten bij verzekeringen

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat sommige verzekeraars opzeggen ontmoedigen met hoge ‘opzegkosten’. De kosten zijn soms even hoog als de maandpremie en staan vaak niet of onduidelijk in de polisvoorwaarden. In antwoorden op kamervragen zegt minister Hoekstra onder meer dat aanbieders alleen opzegkosten mogen rekenen als ze op voorhand duidelijk zijn.

Vooral gevolmachtigde agenten brengen de kosten in rekening. Dit zijn financieel dienstverleners die namens de verzekeraar optreden. De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) geeft aan dat zij het belang van transparante communicatie opnieuw zullen aangeven bij de dienstverleners. Het Verbond van Verzekeraars gaat na hoe zij de gedragscode op het gebied van opzegkosten kan aanscherpen, eind 2018 moet hierover meer bekend zijn. De brancheorganiatie is het met de Consumentenbond eens dat consumenten niet met onverwachte kosten geconfronteerd moeten worden bij het opzeggen.

Weg met alle opzegkosten

Na eerdere berichtgeving over het onderzoek schrapte Bovag per direct de opzegkosten van maar liefst €20. Wij vinden dat opzegkosten die schadeverzekeraars rekenen na stilzwijgende verlenging moeten verdwijnen. Daarom hebben we de aanbieders gevraagd de gedragscode aan te scherpen. In een brief aan de Tweede Kamer vroegen we om wettelijke maatregelen als actie uitblijft.