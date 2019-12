Elektrische auto verzekeren niet altijd duurder

Nieuws|Elektrische auto’s zijn duurder in aanschaf dan vergelijkbare benzineauto’s. Daardoor kost het verzekeren van een elektrische auto vaak ook meer. Maar dit is niet altijd het geval.

Onderzoeksbureau Moneyview vergeleek de premies van 26 autoverzekeraars voor een Volkswagen Golf, in een elektrische en in een benzinevariant. Bij de premieberekening is uitgegaan van een 40-jarige bestuurder met 10 schadevrije jaren die per jaar 15.000 kilometer rijdt.

Meer dan 20% duurder

Gemiddeld is de allriskpremie voor een elektrische auto meer dan 20% duurder dan een Golf die op benzine rijdt. Niet alleen de hogere aanschafwaarde speelt een rol bij de uitkomst van de premie, maar ook het hogere gewicht. Dat komt door de zware accu’s die in een elektrische auto zitten.

Uitzonderingen

Echter: bij autoverzekeringen van Delta Lloyd, Lancyr, Ohra en United Insurance is de premie voor een elektrische VW Golf juist lager dan voor de benzineauto. Deze verzekeraars bieden namelijk een korting op de verzekering van elektrische auto's. En bij Aegon is de premie van de elektrische Golf vergelijkbaar met de conventionele variant.

In toekomst goedkoper

De Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB laat zien dat elektrisch rijden zo’n 10 procent duurder is dan rijden in een benzine auto. Dit komt vooral door de hogere aanschafkosten. Het nieuwe kabinet wil dat er vanaf 2030 geen enkele nieuwe auto meer wordt verkocht met een benzine- of dieselmotor.

Ruim 1 op de 3 Nederlandse consumenten zegt geïnteresseerd te zijn in elektrisch rijden. De hogere aanschafprijs is de belangrijkste reden om geen elektrische auto te willen kopen. Wel komen er steeds meer volledig elektrische modellen op de markt, waardoor elektrische rijden goedkoper gaat worden.