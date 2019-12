FBTO en Nederlanden van Nu toegevoegd aan wizard autoverzekeringen

Nieuws|We hebben opnieuw een tweetal verzekeraars toegevoegd aan de wizard van autoverzekeringen. FBTO behaalde in onze laatste test een prima rapportcijfer voor de klanttevredenheid. De Nederlanden van Nu is een nieuwe internetverzekeraar die onderdeel is van Generali, een van de grootste verzekeraars in Europa.