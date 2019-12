Structurele fraude bij autoschadeherstel

Dit constateert het Verbond van Verzekeraars na een steekproef van 500 blikschadereparaties in de ongestuurde schadestroom. Ongestuurd betekent dat het herstelbedrijf en de autoverzekeraar geen samenwerkingsovereenkomst hebben. De werkelijke reparatiekosten bleken bij de geconstateerde fraudegevallen ruim 18% lager uit te vallen dan wat het herstelbedrijf in rekening bracht, met uitschieters tot maar liefst 50%. Er werden ongebruikte onderdelen gefactureerd en werkzaamheden niet of beperkt uitgevoerd. Dit kan gevaar opleveren voor automobilisten en bovendien leidt het tot waardevermindering van de auto. Indirect betaalt de verzekerde de rekening van de fraude in de vorm van een hogere verzekeringspremie.

Het Verbond roept de autoschadeherstelbranche op tot maatregelen, bijvoorbeeld door strengere controles en het opsturen van de werkelijke kosten naar autobezitters. De Consumentenbond is blij dat verzekeraars kritisch naar de schadebranche kijken, maar beveelt aan ook de gestuurde schadestroom onder de loep te nemen.

Onderzoek

Het onderzoek bestond uit een steekproef, die werd uitgevoerd door 8 verzekeraars (Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Delta Lloyd, Generali, Nationale-Nederlanden en Reaal), onder leiding van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Aanleiding voor het onderzoek is volgens het verbond ‘een onderbuikgevoel’. Het streven is om onregelmatigheden en fraude in de schadeketen vaker te onderzoeken.

