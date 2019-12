Grote diversiteit in eigen risico bij allrisk-autoverzekeringen

Nieuws|De verschillen en mogelijkheden in het eigen risico bij schadegevallen die vallen onder de dekking van allrisk-autoverzekeringen, zijn groot. Dit blijkt uit recent onderzoek van MoneyView. De verschillen zitten in de hoogte van het bedrag, de afkoopmogelijkheid, het vrijwillig verhogen en de keuze voor schadehersteller. Zorg dat je weet wat je te wachten staat als je een schade claimt bij je autoverzekeraar.

Hoogte eigen risico uiteenlopend

2 op de 3 autoverzekeringen met allriskdekking, hanteren een eigen risico bij een schade door totaal verlies, diefstal of schade aan accessoires. Bij het merendeel ligt dit tussen €100 en €150, maar afhankelijk van de verzekeraar kan het oplopen tot €500 per schadegebeurtenis.



Onderstaande autoverzekeraars hanteren geen eigen risico en/of bieden de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen.

Verzekeraar Standaard eigen risico €0 Eigen risico afkoopbaar ABN Amro x Aegon x Allianz Nederland x x

(Veilig op Weg pakket) Allsecur x ANWB x ASR x

(Voordeelpakket) Autoweek x Bruns ten Brink x x Budgio x Centraal Beheer Achmea x De Goudse x De Nederlanden van Nu x Delta Lloyd x

(Budget) Ditzo x x FBTO x Generali x ING x Inshared x Interpolis x Klik & Go x KNAC x Lancyr x myJINI x Nationale-Nederlanden x Onna Onna x OHRA x

(Basis en Aanvullend) Route Mobiel x SNS x Unigarant x United Insurance x Univé x x

(Plus) Verzekeruzelf.nl x Voogd & Voogd x Witgeld x Zelf x

(Comfort)

Peildatum: 02-09-2016

Bij het vergelijken van autoverzekeringen kun je je selectie verfijnen door jouw voorkeur voor eigen risico te selecteren.

Eigen risico bij schadeherstel

Moet de auto na schade gerepareerd worden? Dan vergoeden Aegon Autoverzekering Royaal, Bovemij, Interpolis en Univé Optimaal de volledige schade. Bij 44 van de 77 verzekeringen is dat alleen het geval als het herstel plaatsvindt in een door de verzekeraar aangewezen schadeherstelbedrijf. Let op: je hebt helemaal geen dekking als je naar een niet-aangesloten schadeherstelbedrijf gaat bij Aegon Basis, London Economy, Univé Budget, Voogd & Voogd AutoPrismaPolis en BlijfRijdenPolis.

Afkoopmogelijkheid beperkt

Bij slechts 15 van de 77 onderzochte allrisk-autoverzekeringen is afkoop van het eigen risico mogelijk. Dit betekent dat je een hogere premie betaalt maar geen eigen risico moet betalen bij een schade.

Vrijwillig eigen risico

Je kunt er ook voor kiezen om vrijwillig het eigen risico te verhogen om een premiekorting te ontvangen. Dit is bij ongeveer de helft van de allrisk-autoverzekeringen mogelijk.

Lees meer: