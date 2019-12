Eerste indruk|Hyundai heeft een nieuwe autoverzekering: eentje waarbij je bij total loss of diefstal 5 jaar lang de nieuwwaarde terugkrijgt. Dit geldt alleen in geval van een polis met volledige cascodekking.

Bij autofabrikant Hyundai kun je een autoverzekering afsluiten met de bekende dekkingen WA, beperkt Casco en Volledig Casco. De verzekering is af te sluiten bij Hyundai-dealers. Hyundai heeft begin april 2012 de Hyundai Autoverzekering (VC) uitgebreid met 5 jaar nieuwwaardedekking bij totaal verlies, schade en diefstal. Deze verzekering is ondergebracht bij Bovemij Financiële Diensten, onderdeel van Bovemij Verzekeringen. Dit bedrijf werkt samen met autobedrijven en schadeherstelbedrijven.

Hyundai heeft een nieuwe autoverzekering: eentje waarbij je bij total loss of diefstal maar liefst 5 jaar lang de nieuwwaarde terugkrijgt. Hyundai geeft aan dat de nieuwe autoverzekering uniek is door de 5 jaar nieuwwaardedekking. De meeste verzekeraars keren bij totaal verlies, schade of diefstal slechts 1 tot 3 jaar de nieuwwaarde uit.

De nieuwwaarde wordt vergoed ongeacht het jaar waarin schade of diefstal plaatsvindt. Ook betaal je bij Hyundai geen eigen risico en krijg je 2e jaar garantie op schadeherstel. Als basis voor de uitkering geldt de meest recente cataloguswaarde van je gesneuvelde auto.

Voordelen:

5 jaar nieuwwaardedekking, ongeacht schadejaar;

geen eigen risico;

2 jaar garantie op schadeherstel.

Het klinkt als een droomverzekering, dus wat voor adders zitten er onder het wegdek? De vraag is dan ook: what's in it for them.

Kleine lettertjes onder de loep

In de voorwaarden staat de adder zwart op wit: de 5 jaar nieuwwaardedekking wordt alleen uitgekeerd 'als u een andere auto bij uw Hyundai-bedrijf terug koopt.' Je bent dus verplicht het uitgekeerde bedrag te besteden aan een nieuwe Hyundai. Wanneer je dit niet doet, krijg je de dagwaarde uitgekeerd.

Ook ontdekken we een nog groter exemplaar: op de schadedatum mag je in totaal niet meer dan 125.000 kilometer hebben gereden. Omgerekend mag je jaarlijks dus niet meer dan 25.000 km rijden. Stel dat je dagelijks van Den Haag naar Utrecht rijdt (130 km retourreis), dan kom je hier al ruim boven.

Nadelen:

maximaal 125.000 kilometer op schadedatum;

verplichte aankoop nieuwe Hyundai;

aankoop alleen bij Hyundai-dealers.

Voordeel is wel dat je keuze hebt uit alle types en modellen, als het maar een Hyundai is. De auto moet bij een Hyundai-dealer worden gekocht, dit mag een ander (Nederlands) bedrijf zijn dan vermeld op je groene kaart.

Conclusie: verplicht Hyundai-fan

Deze autoverzekering is alleen aantrekkelijk als je Hyundai-fan bent en de komende 5 jaar vrijwillig vast wilt zitten aan het merk én je jaarlijks niet te veel kilometers rijdt. Als je niet aan alle voorwaarden voldoet, krijg je de dagwaarde uitgekeerd bij total loss of diefstal. Dus dan kun je beter nog even verder kijken. En check altijd goed de voorwaarden bij je verzekering op dergelijke dikke, verborgen adders.

