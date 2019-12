Ook Inshared 'straft' ouderen

Eind 2012 werden alle klanten verrast met een brief, waarin stond dat de premie vanaf 24 jaar 'soms een beetje omlaag gaat' en na 69 jaar 'steeds een beetje omhoog'. De verzekeraar stelt dat – in vergelijking met een 55-jarige – een 70-jarige verzekerde 4% tot 7% toeslag heeft. Met 75 jaar schieten de premies evenwel de lucht in; klanten krijgen dan zo'n 44 tot 58% toeslag op hun bord. Hierna blijven de toeslagen stabiel.

Hoge schadelast

'Inshared heeft geen bonusmalussysteem, de toegenomen schadelast wordt daarom uitgesmeerd via de eeuwenoude toeslagsfeer', aldus een woordvoerder. Volgens hem vallen de toeslagen nog reuze mee voor de 75-jarige brokkenmakers. 'Gezien de schades die deze groep rijdt, zou een premietoeslag van 80 tot 90% niet onredelijk zijn.' Acceptatiegrenzen hanteert de verzekeraar niet; iedereen is nog steeds welkom.

Geen belemmeringen

Alleen Bovag, Delta Lloyd, Lancyr, Ohra, PolisVoorMij, United Insurance en ZLM hebben geen acceptatiegrenzen en toeslagen voor oudere klanten.

Nieuwe vergelijker

Vergelijk de premies en voorwaarden van 130 polissen via onze nieuwe Autoverzekeringenvergelijker.