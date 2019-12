Je auto verzekeren tegen reparatiekosten?

Nieuws|Subaru presenteert met veel tromgeroffel het Subaru Zekerheidsplan, de verzekering tegen reparatiekosten aan je auto. Consumenten kunnen na het aflopen van de driejarige fabrieksgarantie twee jaar garantie bijkopen. Deze reparatieverzekering kost tussen de €173 en €525 afhankelijk van het model Subaru en of je 12 of 24 maanden verlengde garantie wilt. Het product is oude wijn in nieuwe zakken.

Subaru is niet het eerste automerk met zo'n speciale verzekering. Ook andere bekende automerken bieden zo'n garantieverlenging tegen betaling. Alleen concurrent Kia biedt als enige automerk 7 jaar fabrieksgarantie zonder bijbetaling. Rick Baron van Subaru laat aan de Consumentenbond weten: 'Subaru is met deze service gestart om haar klanten na het aflopen van de driejarige fabrieksgarantie extra zekerheid te bieden. We merken dat onze klanten vertrouwen hebben in ons product, maar tegelijkertijd niet voor onvoorziene kosten willen komen te staan.'

Toch nog reparatiekosten

Als je zo'n verzekering afsluit betekent dat niet dat je geen kosten meer hebt aan je Subaru. Subaru vergoedt niet alle mogelijke reparatiekosten. In de polisvoorwaarden zijn de navigatie en onderdelen die onderhevig zijn aan verhoogde natuurlijke slijtage niet gedekt. Als je problemen krijgt met het uitlaatsysteem (elektronische delen van het uitlaatgasreinigingssysteem zijn wél gedekt), koppelingsvoering, remvoering, remschijven, remtrommels, banden, velgen, schokdemper, lampjes, (gloei) bougies, accu, relais, slangen, wisserbladen, bekleding, alle aandrijfriemen (behalve de distributieriem) moet je de rekening nog steeds betalen. Ook de APK en pechhulp vallen niet onder het Subaru Zekerheidsplan.

Garantie bijkopen

De Consumentenbond prijst garantie bijkopen in algemene zin nooit aan. Een motor in een gloednieuwe auto moet langer dan 3 jaar meegaan. Garantie bijkopen is dus meestal niet nodig. Je hebt namelijk ook zonder bijgekochte garantie je wettelijk recht op een deugdelijk product. Als een product - in dit geval een Subaru - niet deugdelijk is, moet de garage het repareren, ook als je geen garantie hebt bijgekocht. Alleen zonder zo'n speciale verzekering loop je het risico te moeten procederen om je recht te krijgen.

Lees meer op onze site over je recht op garantie en garantie bijkopen.

Bron: Subaru.nl en Cargarantie.com