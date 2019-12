Jonge bestuurder beter af bij Interpolis

Toch is dat niet helemaal eerlijk voor jongeren die al rijervaring hebben opgedaan in de auto van hun ouders. Deze ervaring vertaalt zich normaal niet in een lagere premie. Toch brengen steeds meer autoverzekeraars hier nu verandering in. Eerder onderzochten we de NoClaimStarter van de Van Kampen Groep.

Schadevrije jaren

Nu komt ook Interpolis met de Jonge Bestuurders Bonus, voor jonge bestuurders die hun eerste autoverzekering afsluiten. Opgebouwde schadevrije jaren in de auto van pa of ma tellen mee bij het vaststellen van de premie. Het aanbod geldt voor jongeren tot 23 jaar. Voorwaarde is wel dat de ouders hun autoverzekering bij Interpolis hebben ondergebracht en dat de jongere in de afgelopen periode geen schade heeft veroorzaakt. De ouders en de jonge bestuurder hoeven hiervoor niets extra's te doen of bij te betalen. Alle kinderen in een gezin kunnen tegelijk schadevrije jaren opbouwen onder de verzekering van de ouders. Voor een jongere van 21 jaar met 3 jaar rijervaring in de auto van de ouders, kan de extra korting volgens Interpolis oplopen tot 30 procent.

Klantenbinder

Het is een sympathieke regeling van Interpolis, maar tegelijk ook een handige klantenbinder. Zodra je namelijk overstapt naar een andere verzekeraar, vervallen de opgebouwde schadevrije jaren in de auto van de ouders en ben je waarschijnlijk duurder uit.

Bron: persbericht Interpolis