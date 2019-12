Klaverblad stopt met bonus-malusvrije autopolis

De Royaal Beschermde Premie autoverzekering had géén bonus-malusladder, maar bleek helaas geen succes. Wat per 18 juni overblijft is het Klaverblad Royaal Bonus Malus autoproduct, in de dekkingssmaken WA-, beperkt casco- en volledig casco. Bestaande Beschermde Premie-verzekeringen worden vanaf augustus per premievervaldatum óf bij een autowijziging omgezet naar deze variant.

Heb je geen trek in de overstap, dan kun je dagelijks opzeggen. Vooral verzekerden met 6 schadevrije jaren of minder zullen last krijgen van een forse premieverhoging, aldus Klaverblad. Wie wil overstappen naar een autopolis zonder BM-ladder, kan alleen nog terecht bij InShared en de Kilometerverzekering.

Afsluit- en opzegkosten

Klaverblad laat de toeslag voor 'betalen per maand' vervallen, wat een 2% tot 6% lagere premie oplevert. Ook schaft de verzekeraar de poliskosten af. Andere maatschappijen rekenen nog wel €10 tot €15 poliskosten, zoals Aegon, Allianz, Aon Direct, Bruns ten Brink, Delta Lloyd, Lancyr, London, onna-onna, Proteq, Route Mobiel, United Insurance en Zelf.

Ook moeten verzekerden soms zelfs betalen bij beëindiging van de polis; bij Allianz, ANWB, Bruns ten Brink, de Kilometerverzekering, Klaverblad, London, PolisVoorMij, Turien & Co United Insurance en VerzekerSnel. Deze verzekeraars rekenen tussen de €3,65 tot €18,50 als de verzekering vóór de contractvervaldatum of binnen het eerste jaar wordt opgezegd.

Kijk in onze Autoverzekeringvergelijker welke polis voor jou het voordeligst is.

Bron: MoneyView, Consumentenbond