Laatste dag: geld terug bij Allsecur

Nieuws|Wie vandaag zijn autoverzekering afsluit bij Allsecur, krijgt €50 terug. Vandaag is de laatste dag dat dit voordeel geldt, zowel voor de WA-dekkingen als de cascopolissen. Consumenten kunnen zelf de ingangsdatum kiezen voor hun Allsecur-autopolis. Zowel leden als niet-leden van de Consumentenbond kunnen nog gebruikmaken van de actie.

Voorwaarden

Voorwaarde is dat je autoverzekering minimaal één maand actief is, vanaf de datum op het polisblad. Het bedrag wordt achteraf overgemaakt via de Consumentenbond, wat 2 tot 3 maanden kan duren.

Vergelijk alle autoverzekeringen via de Autoverzekeringenvergelijker.