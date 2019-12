Korting autopolissen van De Goudse

Nieuws|Wie nu een autopolis van De Goudse afsluit via de Autoverzekeringvergelijker betaalt 20% minder premie.

De Consumentenbond dringt aan op lagere verzekeringspremies en pleit ervoor dat andere autoverzekeraars het voorbeeld van Allsecur en Goudse volgen. De Goudse biedt de premies voor autoverzekeringen via de Consumentenbond zónder provisie aan (netto premies). De korting zit direct verwerkt in de tarieven die in de Autoverzekeringvergelijker te zien zijn.

Kijk direct of je met De Goudse-polissen het meest voordelig uit bent.

De Goudse

Voordelen van de beperkt casco- en allriskpolissen zijn de goede occasionwaarderegeling van 24 maanden en de nieuwwaarderegeling van 36 maanden. Nadeel is onder andere dat automobilisten ouder dan 74 jaar niet meer geaccepteerd worden voor de autoverzekeringen. Bekijk alle poliskenmerken via de Autoverzekeringenvergelijker.