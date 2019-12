Nieuw: autopolissen Lancyr afsluiten

In de vergelijker zijn de drie verschillende dekkingsvarianten van de Lancyr autopolissen (WA, beperkt casco en volledig casco) opgenomen. De allriskdekking wordt door de Consumentenbond beoordeeld met een 7,4. De Lancyr casco-autoverzekeringen bieden een goede dekking voor hulpverlening in binnen- en buitenland in geval van brand, diefstal en andere onheilen. Een van de nadelen is de afwezigheid van een occasionwaarderegeling. De vergoeding in geval van total loss van een tweedehands auto valt hierdoor lager uit.

Vergelijk de verschillende polissen van Lancyr via de Autoverzekeringenvergelijker.