Auto laten staan drukt de premie

Gemiddeld rijden Nederlanders met een particuliere personenauto jaarlijks ruim 12.000 kilometer. Voor de meeste autoverzekeringen geldt: hoe meer je jaarlijks rijdt, hoe hoger de verzekeringspremie. De gedachte hierachter is dat de kans op ongelukken groter is, naarmate je vaker over de rijbaan zoeft. De premieverschillen lopen flink op bij sommige verzekeraars, zoals bij De Kilometerverzekering en PolisVoorMij.

Forse premieverschillen

Als we kijken naar premies bij een heel laag en hoog aantal te rijden kilometers, is bij PolisVoorMij het verschil voor de WA-dekking van een willekeurige auto maar liefst 600%. Bij De Kilometerverzekering KM – de naam zegt het al – is het kilometrage eveneens belangrijk. Wie meer dan gemiddeld op de weg zit, betaalt daar bij zowel WA- als cascopolissen ruim drie keer zoveel premie als iemand die nauwelijks rijdt. De Kilometerverzekering licht toe dat er aan het einde van het jaar wordt gekeken naar het werkelijk aantal afgelegde kilometers. Op basis hiervan kun je dan geld terugkrijgen of juist moeten bijbetalen. Ook bij de WA-polissen van Klaverblad zijn de jaarlijkse kilometers belangrijk; heel veel rijden kan de premie verdubbelen. Klaverblad introduceert eind februari een nieuw tarief, waarbij het gewicht van de auto een grotere rol speelt dan het aantal kilometers bij de premiebepaling.

Ongeveer twee derde van de autoverzekeraars weegt het aantal kilometers mee voor de verzekeringspremie. De grens voor een premieverhoging ligt veelal bij 7.000, 12.000, 15.000, 20.000 en 25.000 kilometer per jaar.

Minder rijden kan lonen

Er zijn echter ook uitzonderingen. Voor de WA- en beperkt cascoverzekeringen van Route Mobiel en Zelf geldt: hoe lager het aantal kilometers dat je jaarlijks maakt, hoe hóger de premie. Het grootste verschil zit in de WA-polissen. Hier betaal je, slechts kijkend naar het kilometrage, boven de 7.000 kilometer 20% minder premie. De verzekeraars lichten toe dat uit eerdere analyses bleek dat bij deze polissen de schadekans juist áfneemt naarmate het aantal kilometers oploopt. Bij de allriskpolissen van Route Mobiel en Zelf betaal je wel een hogere premie naarmate je meer rijdt.

Kilometers geen bezwaar

Circa een derde van de autoverzekeraars neemt het aantal jaarlijkse kilometers niet mee in de premie, zoals ANWB, Aegon, Avéro Achmea, Centraal Beheer, Delta Lloyd, de Goudse, Reaal en SNS Bank. Deze verzekeraars kijken naar andere factoren, zoals het type brandstof en het autotype. Vergelijk alle premies en voorwaarden via de Autoverzekeringvergelijker.

Discussieer mee

Is het logisch dat veelrijders vaak meer verzekeringspremie betalen? Discussieer mee via de community van de Consumentenbond.