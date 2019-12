Mannen grotere brokkenmakers dan vrouwen

Dit blijkt uit onderzoek van de ANWB onder 1000 automobilisten. Mannen hebben net iets vaker autoschade; 86% tegenover 79% van de vrouwen. Ook zitten de meeste automobilisten weleens onzeker achter het stuur. Dit komt met name door verkeersregels in het buitenland, rijden in het donker en onduidelijkheid over de maximumsnelheid op de snelweg.

Autoverzekeringspremie

Geslacht speelt geen rol voor de premie van een autoverzekering. Factoren die wel een rol spelen zijn bijvoorbeeld het aantal kilometers dat je per jaar rijdt, het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd en de cataloguswaarde en leeftijd van de auto. Ook straffen sommige autoverzekeraars bestuurders boven een zekere leeftijd af met een hogere premie, naar eigen zeggen omdat ouderen meer schade rijden. Soms worden oudere automobilisten zelfs geweigerd voor een autoverzekering. Verzekeraars vermelden de toeslagen en premieopbouw niet in de voorwaarden. Als verzekeraars een premieverhoging al verantwoorden, beroepen ze zich vaak op eigen schadestatistieken. Deze zijn niet openbaar, dus controle of de uitleg van verzekeraars klopt is onmogelijk.

Bron: ANWB, Consumentenbond