Mannen, let op het paaltje

Nieuws|Mannen veroorzaken meer paaltjesschade dan vrouwen. Althans, dat blijkt uit een onderzoek van afgelopen februari onder 1028 Nederlandse autobezitters. De meeste paaltjesschade veroorzaken mannen met een hoger inkomen, wonend in Overijssel of Noord-Brabant.

In totaal had 44 % van de ondervraagde autobezitters ooit een onfortuinlijke ontmoeting met een paaltje. 52% van de mannelijke en 39% van de vrouwelijke respondenten. Het resultaat was meestal een deuk of kras op de bumper. Het merendeel van de respondenten geeft als reden op het paaltje niet te hebben gezien. In de gevallen dat het paaltje wel is opgemerkt, geven vooral vrouwen aan de afstand verkeerd in te schatten.

Paaltjesangst

Bij een autoschadebedrijf komen gemiddeld per week 3 tot 6 meldingen van paaltjesschade binnen. Na de nodige boosheid en schrik, is paaltjesschade voor 19% van de automobilisten reden een andere parkeerplaats te zoeken.

Het onderzoek is in februari 2012 uitgevoerd in opdracht van schadeherstelketen ABS Autoherstel. Van de 1028 respondenten namen 652 vrouwen en 376 mannen deel aan het onderzoek.

Bron: Aftersales Magazine