Meeste oldtimers dupe van belastingmaatregelen

Als het aan de regering ligt zijn vanaf volgend jaar alleen nog de 40-plussers onder de oldtimers – auto’s van 25 jaar of ouder- belastingvrij. Tot nu toe gold voor alle oldies een vrijstelling. Volgens berekeningen van autobranche dienstverlener VWE (voertuiginformatie en –documentatie) wordt bijna 70% van alle oldtimers getroffen door de maatregelen. Maar liefst 1 op de 4 - ruim 47.000 - te belasten voertuigen is van Mercedes-Benz, gevolgd door Volkswagen met 27.500 auto’s.

Overgangsregeling voor benzine-auto's

Volgens VWE rijden er momenteel zo’n 46% benzine-auto’s onder de 40 jaar rond. Voor deze auto’s geldt een overgangsregeling en een minimum belastingtarief van een kwart. Bij stalling van december tot maart hoeft voor deze auto’s één jaar maximaal aan €120 motorrijtuigenbelasting (MRB) te worden afgerekend. De lpg- en diesel-oldtimers onder de 40 jaar (21,4% van alle oldtimers) vallen niet onder deze regeling en worden volledig belast.

Van de weg gedreven

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) waren er in 2012 ruim 360.000 oldtimers in Nederland, in 2010 waren dat er nog zo’n 410.000. Door de maatregelen zal dit aantal in 2014 mogelijk in rap tempo slinken.

Bron: VWE Trendweb