Nieuw in onze vergelijker: nowGo

Deze verzekeringen van nowGo zijn opgenomen in de vergelijker:

Autoverzekeringen

Inboedelverzekeringen

Opstalverzekeringen

Reisverzekeringen

Vanaf maandag 31 juli is ook de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van nowGo opgenomen in onze vergelijker. De genoemde verzekeringen hebben allemaal dezelfde voorwaarden als de producten van Zelf, een ander merk van Vivat.

Onderdeel van Anbang

Vivat was vroeger de verzekeringstak van SNS Reaal. Sinds 26 juli 2015 is Vivat onderdeel van de Chinese verzekeraar Anbang Insurance Group. Het bedrijf is in Nederland ook actief met de merken Actiam, Reaal en Zwitserleven.

Eén erin, éen eruit

De opname van nowGo valt precies samen met het verdwijnen van onna-onna uit onze vergelijkers. Consumenten met een verzekering bij onna-onna verhuizen naar moederconcern Aegon.

Bron: Consumentenbond