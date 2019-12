Schadevrije jaren (iets) duidelijker

Dat is geen overbodige luxe, want autobezitters hebben bij het aanvragen van een nieuwe autoverzekering vaak moeite het juiste aantal schadevrije jaren op te geven. Dat is vervelend, want de schadevrije jaren bepalen voor een groot deel de hoogte van de nieuwe premie. Het komt regelmatig voor dat de verzekeraar de premie achteraf corrigeert, waardoor deze hoger uitvalt dan verwacht.

Het is niet zo vreemd dat verzekerden zich vaak verslikken in het aantal schadevrije jaren. De Consumentenbond vindt dat de schadevrije jaren regeling onnodig ingewikkeld is én blijft en pleit al jaren voor een verdere verbetering of afschaffing van het onoverzichtelijke systeem. Schadevrije jaren bouw je op aan de hand van een bonus-malusladder. Zolang je geen schade claimt, stijg je ieder jaar één trede op deze ladder. Claim je wel een schade die je eigen schuld is, dan zak je meerdere treden tegelijk. Hoeveel treden je precies daalt, hangt af van de verzekeraar. Door de aanwezigheid van bonus- en no-claimbeschermers, merken verzekerden vaak niet dat het aantal schadevrije jaren is afgenomen. Dit blijft helaas zo, maar de verzekeraars hebben wel afgesproken om vanaf 1 januari 2016 de schadevrije jaren allemaal op dezelfde manier te gaan berekenen.

