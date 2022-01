Nieuwjaarsquiz: betaalvragen het moeilijkst

Betaalvragen

Tot wanneer je een onterechte incasso kunt terugboeken via de bank wist slechts 10% goed te beantwoorden. Een onterechte incasse kun je tot 13 maanden na de incassodatum terugboeken. 14% wist de juiste link voor een veilig Tikkie-betaalverzoek te noemen (https://tikkie.me/pay). Dat is belangrijk om te weten, want dat voorkomt dat je wordt opgelicht.

Ook lastig: studiekosten en woonverzekering

Andere lastig quizvragen bleken die over studiekosten, de woonverzekering, familiehypotheek en garantie. De vraag over studiekosten in 2022 werd maar door 19% juist beantwoord. Als je geen ondernemer bent, kun je studiekosten niet meer aftrekken. Een kwart wist dat schade door dakpannen van buren gedekt is op de eigen inboedel- en opstalverzekering.

Dat je voor een familiehypotheek niet naar de notaris moet, had de helft goed. Iets meer dan de helft (53%) beantwoordde de vraag over wettelijke garantie juist. Hoe lang je recht hebt op gratis reparatie of vervanging van een defect product, hangt af van de levensduur.

Best beantwoord

Dat alleen de verzekeringsnemer schadevrije jaren opbouwt via de autoverzekering wist 6 op de 10 deelnemers. De best beantwoorde vragen waren die over incassokosten, zorgverzekeringen, private lease en beleggen. Zo'n 90% tot 98% van alle deelnemers hadden die juist.

Bekijk alle quizvragen en juiste antwoorden via onze website. Je vindt hier ook meer informatie en tips.