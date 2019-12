Omgekat in de zak

Nieuws|Er zijn legio mogelijkheden een leuke tweedehands auto op de kop te tikken. Dat kan via Marktplaats, Autoscout, Autotrack of gewoon via het lokale huis-aan-huis krantje. Maar hoe voorkom je nu dat jouw droomauto gestolen blijkt te zijn.

Het verbond van Verzekeraars heeft een checklist opgesteld die zou moeten voorkomen dat je kostbare aanschaf een gestolen, gekloond of omgekat exemplaar blijkt. Dat is niet ondenkbaar, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. In 2010 werden er liefst 11.733 personenauto's gestolen. Volgens de stichting moeten autobezitters in de omgeving van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Midden-Brabant zich het meeste zorgen maken.