Polisblad gaat vóór de voorwaarden

Nieuws|Consumenten mogen ervan uitgaan dat wat op het polisblad van hun verzekering staat juist en volledig is. Ook als in de polisvoorwaarden iets anders staat. Dat heeft de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onlangs bepaald.

Aanleiding is een geschil tussen Centraal Beheer Achmea en een klant over de 36 maanden aanschafgarantie, waarmee de autoverzekeraar adverteerde. Het polisblad meldde hierover slechts: ‘Aanschafwaarderegeling: De regeling in de polisvoorwaarden is van toepassing tot 36 maanden na aanschaf van het voertuig.’

De polisvoorwaarden zelf bepalen dat voor auto’s met een aanschafwaarde van boven de €50.000 een uitkering geldt van de dagwaarde + 10%. Nadat de auto werd gestolen, ontstond een geschil over de hoogte van de uitkering.

Risico verzekeraar

De Geschillencommissie van het Kifid meent dat Centraal Beheer volledig naar de polisvoorwaarden had moeten verwijzen, of alle beperkingen op het polisblad had moeten zetten. Omdat het polisblad voor gaat op de voorwaarden, is het risico voor de verzekeraar, die de klant schadeloos moet stellen op basis van de aanschafwaarde.

Bron: Kifid