Premie WA-dekking te laag volgens DNB

De toezichthouder meldt dat de autoverzekeraars in 2014 een gezamenlijk 'technisch' verlies van €300 miljoen realiseerden en spreekt van een 'dieptepunt'.

Een paar jaar geleden waarschuwde de DNB de verzekeraars ook al eens, maar blijkbaar zonder veel effect.

Het genoemde verlies heeft betrekking op de aansprakelijkheidsdekking, dus de schade die je veroorzaakt aan anderen. Vaak gaat het om blikschade, maar de post letselschade is in geld veel groter.

Regels zijn regels, vindt ook de Consumentenbond. Wij vragen ons wel af, wat nog de toegevoegde waarde is van het ingewikkelde bonus-malussysteem. In het kort houdt dit in dat je extra korting krijgt na een jaar zonder schadeclaim. In de praktijk gaat ook voor deze groep verzekerden de premie vaak tóch omhoog op de premievervaldatum.

