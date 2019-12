Premiekorting bij goed rij –en belgedrag

PolisVoorMij stelt eens per drie maanden de korting vast aan de hand van de scores van het gps-kastje. Daarnaast wil de verzekeringsmaatschappij per 1 juni dit jaar een app aanbieden voor iPhone-gebruikers die ook het belgedrag meeneemt in de scores. Goed rij -en belgedrag (niet bellen!) loont in dit geval voor de consument en voor de veiligheid op de weg. Het nadeel hiervan is dat PolisVoorMij de norm stelt.

Gps-kastjes verplicht vanaf 2015

Vanaf 2015 worden de kastjes verplicht ingebouwd in nieuwe auto's in de EU. Doel hiervan is niet het bepalen van premiekorting, maar het faciliteren van hulpdiensten bij ongelukken.

Bron: Telegraaf, Trouw en Verbond van Verzekeraars.