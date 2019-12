Premieopslag oudere automobilisten moet onderbouwd

Zo stelt minister Blok in een reactie op vragen die 50Plus in de Tweede Kamer stelde over het onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie in publicaties van de Consumentengids van april en de Geldgids van mei. Hierin kwam naar voren dat een groot aantal autoverzekeraars leeftijdstoeslagen en -grenzen hanteert. ‘Als je op grond van leeftijd het onderscheid niet kunt aantonen, is het niet logisch om onderscheid in de premie te maken’, aldus Blok. De minister steunt hiermee impliciet het pleidooi van de Consumentenbond om de schadestatistieken openbaar te maken, in ieder geval bij de ‘verplichte’ verzekeringen. Verzekeraars houden de vereiste ‘cijfermatige onderbouwing’ voor hun premieopslagen en maximumleeftijden nu namelijk angstvallig geheim en kunnen (jong) senioren zo in alle vrijheid blijven discrimineren.

