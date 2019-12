Schade melden verder gedigitaliseerd

Nieuws|Schade melden is over een aantal jaar alleen nog digitaal mogelijk via een app of website. De Consumentenbond vindt dat consumenten de keuze moeten hebben of ze schade digitaal of op papier willen melden.

Afgelopen dinsdag lanceerde het Verbond van Verzekeraars en politie de vernieuwde app MobielSchadeMelden, waarmee je na een verkeersongeval schade kunt melden. Aan de al sinds eind 2011 gelanceerde app, en gelijknamige mobiele website, is tot nu toe weinig bekendheid gegeven. Volgens Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars was dit omdat het nog om een proef ging. Kinderziekten, zoals een wat onduidelijk stappenplan, zijn er nu uit en naast automobilisten kunnen nu ook fietsers en voetgangers (letsel)schade melden. Na het invullen van alle gegevens en uploaden van foto’s, bevestig je een schademelding met een sms-code van de andere partij. De gegevens gaan naar de verzekeraar of leasemaatschappij.

Digidwang

Het papieren formulier blijft voorlopig nog bestaan, volgens het Verbond nog minimaal 5 jaar. Op termijn is het de bedoeling het schade melden wel volledig digitaal te maken. Mobiel schade melden kan handig en snel zijn en papieren rompslomp voorkomen. De Consumentenbond vindt dat verzekerden zelf moeten kunnen kiezen of ze een schade digitaal of op papier willen melden. Niet iedereen kan digitaal uit de voeten of heeft een smartphone, tablet of computer. Bovendien moet je voldoende internettegoed hebben voor digitale schademeldingen. Overigens blijft voorlopig het papieren formulier van kracht in situaties waarin een buitenlands voertuig betrokken is, iemand geen smartphone (of geen iOS- of Android-besturingssysteem) heeft en bij een ongeluk met meer dan twee voertuigen

Privacy

Het kan een onprettig idee zijn om persoonlijke gegevens via een app of website aan de verzekeraar of leasemaatschappij te verstrekken. Check via het privacyreglement van apps altijd hoe er met je gegevens wordt omgesprongen, al zijn deze gegevens vaak niet bepaald eenvoudig leesbaar (of vindbaar). Vreemd genoeg is er nog géén privacyreglement voor de website en app van MobielSchadeMelden, terwijl je locatie wordt gevraagd en gegevens worden geregistreerd én doorgegeven aan derden. Volgens het Verbond van Verzekeraars volgt het privacyreglement spoedig en worden de gegevens alleen gebruikt voor de schademelding en volledig geanonimiseerd geregistreerd voor 'verkeersveiligheidsinstanties'. Dit zijn bijvoorbeeld ANWB, de politie, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Vereniging van Nederlandse Gemeenten en wegbeheerders Rijkswaterstaat. ‘Zij zien geen kenteken en persoonlijke gegevens, alleen het type ongeval’ aldus Buis.

Praat mee

