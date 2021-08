Schadelast omlaag, toch premie omhoog?

Ook in het eerste kwartaal van 2021 was het weer raak: we reden nog steeds geen 'normale' kilometers en zaten en werkten nog hoofdzakelijk thuis. Uit de cijfers van de Nederlandse Bank blijkt nu dat de schadelast in dat kwartaal opnieuw gedaald is ten opzichte van voorgaande jaren. En dat de verzekeraars toch redenen gevonden hebben om de premies opnieuw te verhogen!

Jaarbedragen

Volgens opgave van De Nederlandse Bank zijn er de volgende jaarbedragen geregistreerd (bedragen zijn maal 1.000.000):

Schades Premies 2016 €3077 €3902 2017 €2977 €4026 2018 €3019 €4327 2019 €3125 €4556 2020 €2917 €4692

De afgelopen 5 jaar fluctueerde de schadelast van verzekeraars wat, maar daalde van 3077 miljoen in 2016 naar 2917 miljoen in 2020 (-5%), terwijl de premie voor automobilisten steeg van 3902 miljoen in 2016 naar 4692 miljoen in 2020 (+17%). In geld uitgedrukt bedroeg de kloof tussen oplopende premies en teruglopende schades in 2019 1,4 miljard euro. In 2020 steeg dat naar 1,8 miljard euro.

De Consumentenbond wil opheldering van het Verbond van verzekeraars.

Premiedaling in 2022?

De Consumentenbond heeft in een brief het Verbond van Verzekeraars gevraagd om opheldering. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij vragen ons af of de verzekeraars niet onnodig veel geld oppotten. En als dat zo is, dan vinden wij dat die verzekeraars de teveel ontvangen premies moeten terugbetalen aan hun klanten. Óf een flinke premiedaling in 2022 doorvoeren.’