Schadevrije jaren vaker langer houdbaar

Bij de meeste autoverzekeraars was je de schadevrije jaren kwijt als je langer dan een jaar geen autoverzekering had. Voorjaar 2014 werd deze werkwijze door Tros Radar en Independer aangekaart. Hierna wijzigde Aegon, Allsecur, Reaal, Delta Lloyd, Klaverblad, Nationale-Nederlanden en Avéro Achmea de houdbaarheid naar 3 jaar, eind 2014 volgde Allianz dit voorbeeld.

Navraag door de Consumentenbond bij de 10 grootste autoverzekeraars leert dat ook bij asr, Bovag, Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Ohra, Polis Direct en Univé de schadevrije jaren pas na 3 jaar zonder autoverzekering vervallen. Bij ANWB en Unigarant is dit nog 14 maanden, maar ook ANWB verruimt deze termijn per maart 2015 naar 3 jaar. Ook andere verzekeraars hanteren deze ruimere termijn, zoals de Kilometerverzekering. Bij InShared houdt de klant zijn schadevrije jaren zelfs tot 4 jaar na opzegging van de autoverzekering.

Verruiming niet standaard

Ook de Consumentenbond vindt dat alle autoverzekeraars de schadevrije jaren zouden moeten verruimen. Het Verbond van Verzekeraars laat weten dat hier geen standaard afspraak over is vanwege mededinging en marktwerking. 'Het is individueel maatschappijbeleid om schadevrije jaren ouder dan 1 jaar te accepteren. Dat kan namelijk wel. De reden dat veel maatschappijen kiezen voor de grens van 1 jaar is dat een verzekerde in de tussentijd een auto van iemand anders kan hebben gereden en 1 of meer schaden kan hebben gemaakt. Schadevrije jaren dienen als risico-indicator voor een verzekeraar. Voor iemand die mogelijk langere tijd geen auto heeft gereden, of in de auto van iemand anders, is het lastig een goede inschatting te maken', aldus het Verbond.

Registratie schadevrije jaren

Bij het afsluiten van een polis bij een andere verzekeraar moet de klant doorgeven hoeveel schadevrije jaren hij heeft opgebouwd. De oude verzekeraar registreert deze pas in de centrale database Roy Data nadat de polis daar is beëindigd. Sinds 1 januari 2014 vermelden autoverzekeraars de gegevens ook op het polisblad van verzekerden. Ook tellen sinds vorig jaar de opgebouwde schadevrije maanden mee. Deze verlies je dus niet meer bij een overstap.