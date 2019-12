Schadevrije jaren verbeterd

Deze informatie is nodig voor autobezitters die willen overstappen naar een andere verzekeraar. Bovendien zijn de gevolgen van een schadeclaim dan niet langer verborgen. Zij ontvangen dit overzicht bij de jaarlijkse nota, op het polisblad of bij het bewijs van premiebetaling. Vanaf 2016 gaan de verzekeraars de schadevrije jaren allemaal op dezelfde manier berekenen, wat tot die tijd nog niet gegarandeerd is. Dat hebben de leden van het Verbond van Verzekeraars met elkaar afgesproken.

Schadevrije jaren mistig

Het huidige systeem is voor de klant onvoldoende transparant en leidt tot willekeur. Dat schreef de Geldgids in april van dit jaar.

Autoverzekeraars behouden zich wel de vrijheid voor om gedurende de looptijd van een verzekering eigen voorwaarden te hanteren zoals bonusbeschermers of eigen bonus-malusladders. Deze extra’s kunnen bij het opzeggen van een polis niet naar een andere verzekeraar worden meegenomen. De mist rondom overstappen bij autoverzekeringen blijft dus hangen.

Overstapservice

In tegenstelling tot de bonus-malusladders, zijn de opzegregels voor autoverzekeringen vrij eenvoudig. Er kan echter nog steeds niet geruisloos worden overgestapt. Verzekerden moeten veel zelf nagaan, zoals de opzegdatum en juiste schadevrije jaren, en opzeggen kan vaak alleen per post. De Consumentenbond roept verzekeraars op gezamenlijk een overstapservice op te zetten voor schadeverzekeringen, waaronder autoverzekeringen. Bij bijvoorbeeld telecomaanbieders, energieleveranciers en banken wordt overstappen al wel op deze manier gefaciliteerd.

Direct vergelijken

Met de Vergelijker van de Consumentenbond kun je 130 verzekeringen vergelijken en sommige direct afsluiten.