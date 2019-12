Twee keer geld terug bij Allsecur*

Nieuws|Wie nu een autoverzekering afsluit bij Allsecur kan rekenen op dubbel voordeel. Direct na afloop van het eerste jaar stort de verzekeraar één maand premie terug op je rekening. * Let op: de actie is inmiddels afgelopen.

Deze ‘12e maand gratis’ berekent Allsecur naar rato. De betaalde jaarpremie (inclusief assurantiebelasting) voor de hoofddekking wordt gedeeld door 12. Er gelden nog een paar spelregels. De actie geldt voor nieuwe Allsecur klanten en loopt tot en met 30 september 2015.

Wie deze autoverzekering via de Consumentenbond aanvraagt kreeg al extra voordeel in de vorm van een cashbackvergoeding in het eerste jaar. Deze kortingsregeling blijft gewoon van kracht.