Verschil uitkeringen total loss honderden euro’s

Dagwaarde

Een schade-expert van de verzekeraar bepaalt de uitkering bij totaalverlies. Hiervoor bestaan geen algemene regels en de dagwaarde kan per verzekeraar én expert verschillen.

De Consumentenbond vroeg 43 autoverzekeraars hoeveel ze voor 6 voorbeeldauto’s uitkeren als hun klant WA-verzekerd is en een andere auto total loss rijdt. De meeste autoverzekeraars willen hier geen inzicht in geven en houden zich op de vlakte. Alleen Aegon, Allianz, Allsecur, London Verzekeringen, Turien & Co en Univé gaven een grove schatting van de dagwaarden. Hieruit blijkt dat de waarden zomaar een paar honderd tot duizend euro kunnen verschillen. Zo schat Aegon de waarde van een Citroën Cactus uit 2014 op €17.500 en Delta Lloyd, Ohra en Turien & Co tussen de €14.500 tot €15.500.

Extra kosten niet inbegrepen

Bij de dagwaarde zijn bijkomende kosten, zoals de rijklaarmaakkosten en winst van de dealer níet standaard inbegrepen. Daardoor moet je al snel geld bijleggen voor de aankoop van een andere auto. Marcel Hoofd van Huysduynen, campagneleider bij de Consumentenbond: ‘Je moet gewoon een gelijkwaardige auto kunnen kopen. Nu moet je het soms zelf maar uitzoeken en draai je op voor bijkomende kosten. Dat vinden wij onrechtvaardig.’

Toch repareren

Is je auto total loss, maar wil je hem toch houden? Je mag de schade-uitkering gebruiken voor reparatie. Maar dat bedrag kan ook weer per verzekeraar verschillen, je krijgt vreemd genoeg niet altijd de dagwaarde.

Meer informatie

Ben je het niet eens met de uitkering? Lees dan onze tips en gebruik onze voorbeeldbrief voor een hogere vergoeding.

Lees het volledige artikel over dagwaarde-uitkeringen en total loss schade (pdf voor leden) in de Geldgids van juli/augustus.