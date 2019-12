Univé Budget: let op de ladder!

Dit is vooral nadelig bij veel schadevrije jaren. Vanaf de bovenste trede van de ladder valt een verzekerde na één schadeclaim 6% terug in korting. Bovendien duurt het 3 jaar voor hij weer op de maximumkorting van 80% zit; in de tussentijd wordt 12% aan korting misgelopen. Bij de andere twee allriskpolissen blijft de no-claimkorting wel op 80% staan. Univé noemt dit belangrijke nadeel niet in de reclame-uitingen en evenmin bij opsomming van verschillen tussen de 3 polissen op de website. Het goede nieuws is dat Univé de nadelige ladder eind 2013 de deur uit wil doen. Bestaande Budgetverzekerden krijgen dan automatisch de bonus-malusladder van de Plus en Optimaal varianten.

