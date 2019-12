Klachten schadevrije jaren overheersen in meldpunt

Het meldpunt staat sinds april online en is bedoeld voor klachten die consumenten hebben over autoverzekeraars. Tweederde van de meldingen gaan tot nu toe over de verwarring die onder consumenten heerst over de berekening van schadevrije jaren. Consumenten blijken bijvoorbeeld na een schadeclaim, overstap van autoverzekeraar of aanschaf van een nieuwe auto minder schadevrije jaren ‘over’ te houden. Dit kan flink in premie schelen. Oorzaken zijn vaak de verschillende bonus-malussystemen die verzekeraars hanteren of een onjuiste registratie via centrale database Roy-Data. Andere meldingen gaan met name over premieverhogingen door leeftijd of zonder duidelijke opgaaf van reden.

Nieuwe regels schadevrije jaren

Inmiddels is er wel wat verbeterd in de berekening van schadevrije jaren. Vanaf 2014 tellen ook de opgebouwde schadevrije maanden mee, vanaf 2016 stellen autoverzekeraars de schadevrije jaren op uniforme wijze vast. De Consumentenbond vindt echter dat de schadevrije jaren regeling onnodig ingewikkeld is én blijft.

Meldpunt autoverzekeringen

Meld ook je klacht of compliment via het Meldpunt Autoverzekeringen. We verzamelen negatieve én positieve ervaringen om ervoor te zorgen dat autoverzekeraars klanten (nog) meer en beter helpen.