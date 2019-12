Verborgen kostenposten in autoverzekering

Opzegkosten bij autoverzekeringen

Verzekeraar Kosten bij tussentijdse opzegging

(inclusief belasting) Turien & Co €4,84 Bruns ten Brink €12,10 Kilometerverzekering, Lancyr €15,13 United Insurance, VerzekerSnel.nl €18,15 Bovag*, Polis Direct €20 ANWB en Unigarant €21,18 London** €27,47

Peildatum: 5 november 2016.

*Bovag zegt binnenkort de gemiddelde kosten (bedrag nog onbekend) in de premie te integreren.

**Bij London zijn de opzegkosten alleen het eerste verzekeringsjaar: €27,47. Daarna kun je ‘gratis’ opzeggen. Krijg je nog premie terug en is dat bedrag lager dan €27,47, dan betaal je dat premiebedrag als opzegkosten.

Poliskosten

Verder vragen verzekeraars vaak €6 tot €15 aan poliskosten bij het afsluiten of wijzigen van een verzekering en rekenen sommige incasso- of transactiekosten. Zo vraagt Verzekeruzelf.nl €1,25 per betalingstermijn (bijvoorbeeld per maand) en Lancyr zelfs €3,03.

Standpunt Consumentenbond

De Consumentenbond vindt dat onvermijdelijke kosten in de premie moeten zitten en dat andere posten vooraf kraakhelder moeten zijn. Recentelijk zijn er ook Kamervragen gesteld over ‘verborgen’ kosten bij autoverzekeringen.

Bronnen: Consumentengids, MoneyView.

