Verzekeraar teruggefloten na schorsing

Nieuws|Het schorsen van een verzekering na een betalingsachterstand, is een te zwaar middel. Dit betoogden we in de Geldgids februari 2016. Inmiddels vinden we de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) aan onze zijde.

Uitspraak

De commissie deed in oktober uitspraak in een zaak, waarbij Aegon een schade van €3400 na een auto-inbraak niet wilde vergoeden. De vervolgpremie was geïncasseerd, maar de aanvangspremie van €131,62 was niet betaald. Volgens Aegon was de verzekering hierdoor nooit tot stand gekomen.

Het Kifid veegde dit argument van tafel en oordeelde ook dat Aegon de dekking niet had mogen schorsen. De verzekeraar kon niet aantonen dat de verzekerde de algemene voorwaarden had aanvaard.

Mislukte incasso

Betalingsachterstanden bij verzekeringen ontstaan meestal door knullige omstandigheden, zoals een gewijzigd rekeningnummer of een mislukte incasso. De Consumentenbond vindt het zeer kwalijk dat verzekeraars dan snel overgaan tot schorsing en pleit ervoor dat ze – net als ieder ander bedrijf – eerst een incassoprocedure starten.

Lees ook het bericht van het Kifid hierover en de volledige uitspraak.

