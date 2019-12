Reviews van Allianz Nederland autoverzekering

Ron Smeijer 15 december 2019







Discriminatie op hoogste niveau Als je 75 plus bent met 28 schadevrije jaren kan je geen verzekering afsluiten. Alleen voor een fiets Na bellen geen uitleg Alleen u rijd met een Saab Cabriolet die verzekeren wij niet aangaande uw leeftijd. En verbinding verbroken. Asocialer kan het niet.

Kilinc 13 december 2019







30 januari 2019 ben ik van achteren aangereden op de snelweg door een bestuurder welke zakelijk verzekerd is bij Allianz Schadeverzekeringen. Na ongeval heeft de behandelaar, zijn hakken in het zand gezet en letterlijk de drie apen uitgehangen. Maanden ben ik genegeerd op alle vlakken, volgens Allianz betrof het een low impact schade. Er wordt door Allianz niet gemotiveerd dat de klachten niet door het ongeval veroorzaakt zijn of van wel. Volgens het rapport van Niewold Advies BV is er dan ook geen enkele twijfel over het medisch causaal verband tussen het ongeval en de daarna ontstane klachten. Volgens het rapport van Baan Hofman lijkt het Delta-V onderzoek welke door Allianz is uitgevoerd, na herstel van mijn auto, onvolledig en daarom onbetrouwbaar. Middels deze schrijven wil ik dan ook aandacht vragen aan de zaak en alles op alles zetten om de situatie, hoe makkelijk Allianz Nederland Verzekeringen de drie apen uithangt, bekend te maken bij de publieke opinie.

afmelding mislukt 22 november 2019







ik heb een auto telefonisch afgemeld op 5 of 6 juli 2019 en de meldcode vernoemd. ik oktober 2019 kreeg ik een prolongatievoorstel waarop ik uiteraard reageerde met de melding dat ik de auto verkocht heb. in november zat in nog steeds in het systeem. daarop een mail gestuurd waarop geen reactie kwam, reactie van Alianz "wij werken niet met mai"onze mail ligt er al twee maanden uit. alles moet via WA of telefoon. het komt er op neer dat ik een halfjaar premie voor niets heb betaald. en wat doet Alianz er aan, niets!

Terry 19 november 2019







Vraag via de site wordt niet beantwoord. Mijn polis is niet te vinden sinds het van all secure is overgegaan naar alliantz, maar de rekeningen blijven wel komen.

Wim 16 november 2019







