Reviews van AllSecur autoverzekering

Op dit moment is Allsecur te druk bezig met de naamsverandering naar Allianz Direct. Zoals ze zelf in de reclame al aangeven voel ik me met als Tim en Tom. Veel dingen schijnen te blijven, maar bereikbaarheid of duidelijke communicatie zitten daar niet tussen. Bizar slecht te bereiken klantenservice. Voor een schade geval in het totaal meer dan 5 uur in de wachtrij gestaan. Twee medewerkers kunnen spreken waarbij er een na het proberen door te schakelen naar een collega gewoon ophing. En bij de andere collega deed het systeem het niet, moest het maar bij een andere collega proberen. Nog een keer een half uur wachten zonder resultaat. De website is ook echt een zooitje, de migratie door de naamsverandering zorgt voor veel foute informatie. Na het inloggen krijg ik op sommige pagina zelfs de melding dat ik helemaal niet verzekerd ben of in een andere auto rij? De prioritering komt duidelijk naar voren.Veel reclame maken, klanten binnen harken en daardoor bezuinigen op service

Belachelijke premies. Zomaar na een schade 150euro extra jn reke ing brengen joost mag weten waarom, vervolgens klantenservice bellen, die hangen per direct op ronduit slecht en zal blij zijn als ik weg kan

De conversie van Allsecur naar Allianz is mislukt. Jammer, Allsecur was een goede fijne maatschappij.

Nu Allsecur is overgegaan naar Allianz zijn ze totaal onbereikbaar. Ik heb sinds eergisteren schade en die moet binnen 48 uur gemeld. Daarvoor heb ik een formulier kunnen invullen bij Allsecur. Maar de schade is bij Allianz niet in hun systeem vermeld. Sterker nog Allianz herkent ons niet als verzekeringnemer. Mijn man heeft al 2 dagen onophoudelijk geprobeerd hen telefonisch te bereiken. Maar na 30 minuten wordt er nog steeds niet opgenomen.

