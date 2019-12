Reviews van SNS autoverzekering

Telefonisch moeilijk te bereiken. 2 keer geprobeerd te bellen. Maar na 15 minuten nog steeds in de wacht. E-mail na een week nog steeds geen reactie.

Volstrekt tegenstrijdige informatie. Verschil met adressen volgens computer. Omdat ik telefonisch niet kon aangeven wat mijn bankrekeningnummer 15 jaar geleden was kan ik verzekering alleen afsluiten na identificatie op een kantoor in andere stad. Computer kon me niet gevonden krijgen hoewel ik ruim 10 jaar lang voor deze verzekeraar heb gewerkt.....