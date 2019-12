Verzekeraars in verweer tegen Kifid-uitspraken

Nieuws|Verzekeraars zijn het er niet mee eens dat hun premies per jaar maximaal 10% mogen stijgen en gaan in verweer.

De Geschillencommissie van het Kifid bepaalde onlangs dat bij een stijging van meer dan 10% sprake zou moeten zijn van een nieuwe overeenkomst. De verzekeraar moet dan dus een nieuw aanbod doen en de klant moet dat vervolgens ook accepteren of kan overstappen. Het Verbond van Verzekeraars plaats juridische vraagtekens bij deze uitspraken en wil hiertegen in beroep gaan. Ook staat de belangenvereniging toe dat verzekeraars in de tussentijd niet in lijn met de Kifid-uitspraak handelen.

Premiestijging soms onvermijdelijk

Volgens het Verbond zijn grotere premiestijgingen soms onvermijdelijk, bijvoorbeeld bij enorm grote schades door klimaatveranderingen. Ook kan het zijn dat klanten die niet direct reageren op een nieuw contract hierdoor onbewust onverzekerd raken. Verzekeraars moeten hun klanten wel tijdig en helder blijven informeren over premiewijzigingen, de reden en de mogelijkheid tot opzeggen.

Bron: Verbond van Verzekeraars