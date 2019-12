Verzekeraars minder kwijt aan autoschade

Uit de jongste autoschadecijfers blijkt dat de reparatiekosten per schadegeval in 2014 iets lager zijn dan in 2013. Tot en met oktober nam het aantal autoschades wel toe. Maar vanaf november vorig jaar maakten automobilisten juist minder brokken. Het totale schadebedrag bleef daardoor vrijwel gelijk aan 2013.

Lagere premie

Ook afgelopen januari was het aantal opgenomen schades fors minder (18%) dan een jaar eerder met ook een gemiddeld lager schadebedrag per geval. Het is logisch dat een lagere schadelast voor verzekeraars leidt tot lagere premies.

De Consumentenbond ontvangt daarentegen regelmatig meldingen van consumenten die geconfronteerd worden met een premieverhoging van de autoverzekering, terwijl er geen schade is geweest. Dat is vreemd, want hiervoor is nu juist het bonus-malussysteem in het leven geroepen.

Niet afwachten

Of de premie van je autoverzekering nu wel of niet stijgt, het is slim om regelmatig te checken of de dekking van je verzekering nog wel het beste bij je situatie past. Mogelijk bespaar je door over te stappen naar een andere verzekeraar flink wat geld.

