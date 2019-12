Verzekeruzelf.nl extra voordelig

De korting van 10% geldt voor elke hoofddekking (WA, beperkt casco of volledig casco), maar niet voor een eventuele aanvullende dekking. Om in aanmerking te komen voor de korting, moet de verzekering worden aangevraagd via de Autoverzekeringenvergelijker. Na een looptijd van 12 maanden vervalt de korting automatisch.

Verzekeruzelf.nl

Verzekeruzelf.nl is opgericht in 2001 als online verzekeraar en is onderdeel van online verzekeringsplatform Intrasurance. De verzekeringen kennen geen opzegtermijn of vaste looptijd. Let wel op: de korting geldt alleen voor het eerste jaar, daarna niet meer.