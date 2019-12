Weer geld terug bij AllSecur

Vorig jaar had AllSecur een soortgelijke actie, waarbij verzekerden achteraf geld terug kregen. Voor deze actie zijn de jaarlijkse cashback-tarieven al in de maandpremie verwerkt en zichtbaar in de Autoverzekeringenvergelijker. De tarieven verschillen per dekking en zijn eenmalig. Op jaarbasis is dit:

WA-verzekering: €25

Beperktcasco: €35

Volledigcasco: €50

Na 12 maanden vervalt de regeling automatisch.