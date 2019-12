Autoverzekeraars schakelen een tandje bij

Hogere premies Allianz en London

Allianz en London hebben de afgelopen maanden de premies van hun autoverzekeringen en andere schadeverzekeringen verhoogd. London (onderdeel van Allianz) heeft eveneens de premie van de no-claimbeschermer van haar Economy, Comfort en Top-autopolissen verhoogd. Als reden noemt Allianz de gestegen schadelast van de afgelopen jaren; bij de autoverzekeringen zijn vooral letselschadeclaims fors toegenomen. Allianz zegt bovendien een verdere stijging van kosten voor schade-uitkeringen te voorzien de komende jaren. De verzekeraar kan geen specifieke premieverhogingen noemen.

Extra kosten VerzekerSnel

Bij VerzekerSnel lijkt sprake te zijn van een structurele premieverhoging. Ook worden er maandelijks ‘prolongatiekosten’ gerekend van €1,50. Omdat deze niet in de premies verwerkt zijn, zijn de polissen van VerzekerSnel tijdelijk niet beschikbaar in onze Autoverzekeringvergelijker.

AllSecur strenger voor jongeren

AllSecur stelt sinds kort acceptatie-eisen aan jongeren. Voor verzekerden tot 24 jaar geldt nu een maximum vermogen van de auto (75 kw) en wordt er gelet op schadevrije jaren. De wijziging is volgens de verzekeraar te wijten aan de flinke schadelast van vorig jaar in deze groep. ‘Om de goede prijs-kwaliteitverhouding voor onze klanten te kunnen handhaven, hebben wij in afwachting van adequate prijsaanpassingen de acceptatiecriteria aangescherpt’, aldus AllSecur. De verzekeraar stelt verder haar eisen regelmatig aan te passen.

Eerder welkom bij Klaverblad en PolisDirect

Klaverblad heeft de beveiligingseisen recent versoepeld; deze worden pas bij een hogere cataloguswaarde gesteld en zijn naast de cataloguswaarde ook afhankelijk van de dagwaarde.

PolisDirect versoepelde haar acceptatiecriteria voor de beperkt casco-polissen. Per 1 mei kunnen verzekerden met een auto tot 15 jaar oud terecht. Voorheen was dit tot 10 jaar. Deze maximale ouderdom blijft wel gelden voor de volledig casco-polissen, voor WA geldt geen maximum leeftijd.

Autoverzekeringvergelijker

Bron: MoneyView, Consumentenbond