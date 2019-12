Verzekeraar WitGeld in een nieuw jasje

De nieuwe WitGeld autoverzekering kan worden uitgerust met pechhulp, een nieuwwaarderegeling van 3 jaar (of occasionwaarderegeling) en een tweede gezinsautoregeling. De basisdekking is dan beperkter, maar tegen een premietoeslag bij te verzekeren. WitGeld stelt dat 'gezinsmannen of vrouwen' voordeliger uit zullen zijn met de nieuwe autoverzekering. Bestaande klanten behouden hun premie of krijgen korting op de premie. Ook werkt de verzekeraar vanaf heden met een bonus-malusladder met 20 treden en een maximum no-claimkorting van 85%. Op de hoogste trede is je val na één schade beperkt en behoud je dit maximum.

