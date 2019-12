Afsluiten autoverzekeringen van Zelf.nl

Zelf.nl is een online verzekeraar en is onder de vlag van SNS Reaal staatseigendom. De allriskdekking van Zelf.nl wordt door de Consumentenbond beoordeeld met een 7,4. De casco-autopolissen van Zelf.nl bieden een nieuwaardedekking voor 12 maanden, auto’s van 1 jaar of ouder krijgen 110% van de verkoopwaarde uitgekeerd. Daarnaast is hulp bij pech langs de weg onbeperkt gedekt.

Een van de nadelen is dat er geen occasionwaarderegeling is en je geen standaard vervangend vervoer krijgt bij pech. Bij de Zelf.nl-autoverzekeringen kan aanvullende pechhulp dekking worden afgesloten van Route Mobiel. De maximum aanvangsleeftijd voor de autoverzekeringen is 80 jaar.

