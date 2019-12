Verzekeraars zwijgen over schadevrije jaren

Nieuws|Bijna 20% van de automobilisten wordt bij een schadeclaim niet ingelicht over een terugval in schadevrije jaren.

Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzeok dat GfK Intomart uitvoerde in opdracht van de Consumentenbond. Ruim eenderde van de 1800 ondervraagde verzekerden claimde de afgelopen twee jaar schade via hun verzekeraar, vooral tussen de €1000 en €2500. Bijna 20% van de claimers werd niet ingelicht over terugval in schadevrije jaren. Verzekerden die niet claimden deden dit bij de tegenpartij, hadden hier geen dekking voor en een deel nam de schade voor eigen rekening om een terugval te voorkomen.

Klanttevredenheid

Verzekerden zijn positief over hun autoverzekeraar; het gemiddelde rapportcijfer was een tevreden 7,8 . De ruim 500 respondenten die het afgelopen jaar schade claimden, gaven verzekeraars gemiddeld een volle 8 voor afhandeling hiervan. De meeste claims werden binnen 1 en 3 weken afgehandeld.

