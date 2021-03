Eerste indruk|Het grootste babyfoonmerk van Nederland heeft na een hele tijd weer een babyfoon met app. De vorige boden onvoldoende digitale veiligheid. Deze Smartbabycam10 was te laat voor onze vergelijkende test in december. Daarom alvast deze eerste indruk, voordat we hem later dit jaar uitgebreid gaan testen.

Conclusie: handig zolang er goed wifi-ontvangst is

De Alecto Smartbaby10 is een handige babycam voor thuis en onderweg, die er kindvriendelijk uitziet. Het beeld ’s avond is helder door het infrarood nachtzicht. Een groot pluspunt is dat je de app op verschillende apparaten kunt installeren. Zo kunnen beide ouders hun kindje in de gaten houden op één account.

Belangrijk is vooral dat er in de babykamer goed en stabiel wifi-ontvangst is.

Meegeleverde accessoires

Bij aanschaf van de Smartbaby10 krijg je 2 vrolijke konijnenoren meegeleverd in mintgroen en grijs. Je kunt zelf kiezen welke je op de camera zet. Hierdoor ziet de babycam er leuk en babyvriendelijk uit. Handig is dat je er een muurbeugel bij krijgt. Je kunt de camera dan ook bevestigen aan de muur.

Koppelen aan SmartLife app

Om de babycam te gebruiken, moet je deze eerst verbinden met de gratis Smart Life app. De app installeer je op je smartphone of tablet. Hij is er voor Android en IOS en kan tegelijkertijd gebruikt worden op meerdere apparaten. De babyfoon kun je alleen wel op maar één Smart Life account gebruiken. Dit account kunnen beide ouders gebruiken.

De handleiding is goed te volgen met 6 stappen. Bij stap 6 staat een QR-code. Als je deze scant krijg je een YouTube video te zien. Hierin is uitgelegd hoe je de babycam moet installeren en hoe je de camera toevoegt aan de app. Het installeren gaat hierdoor makkelijk en duurt ongeveer 10 minuten.

Belangrijk is dat je verbonden bent met een 2.4 GHz WiFi netwerk, om de babyfoon aan het netwerk te kunnen verbinden. Dit wordt aangegeven in de installatievideo.

Beeld

Het beeld van de camera is overdag helder, bij schemering is het iets waziger. In het donker is de beeldkwaliteit goed in zwart/wit. De babycam beschikt namelijk over infrarood nachtzicht. De camera straalt infrarood licht uit, wanneer de camera onvoldoende licht opvangt. In de app kun je de instellingen voor infrarood nachtzicht aanpassen en eventueel uitzetten.

Ook is de temperatuur en het luchtvochtigheidpercentage van de kamer te zien waar de camera is geplaatst. De temperatuur komt overeen met de meting van de thermostaat. Daarnaast zie je hoe sterk het wifisignaal is.

App functies

Smartbaby10 beschikt over een aantal functies die we bij veel babycams zien. Zo heeft de babycam een terugspreekfunctie en kan het geluiden en bewegingen detecteren. Met de terugspreekfunctie is het mogelijk om tegen je kind te praten. Het geluid is goed, maar op bepaalde momenten kan er ruis te horen zijn.

Met de app is het mogelijk om de babycam op afstand te bewegen. Het bewegen van de camera maakt geen storend geluid. Je kunt ook bewegingsvolging inschakelen. Zo beweegt de camera automatisch mee met je kind. Dit is handig als je kindje iets ouder is.

Daarnaast kun je ervoor kiezen om meldingen te ontvangen op je apparaat als de camera bewegingen of geluiden detecteert. Als je de babyfoon in een kamer plaatst die gehorig is, dan krijg je daar soms ook een geluidsmelding van. Fijn is dat je in de app makkelijk het gevoeligheidsniveau van de geluids- en bewegingsdetector kunt instellen.

In de app is er ook een optie ‘huilende baby detecteren’. Bij het inschakelen hiervan krijg je direct een melding dat er een huilende baby is gedetecteerd. Ook al is dat niet het geval. Wanneer dit geluid wel wordt gedetecteerd, dan krijg je in de meeste gevallen een geluidsmelding.

Andere handigheidjes aan de app zijn dat je er ook een foto of filmpje mee kunt maken. Deze kun je opslaan in het fotoalbum. Verder is digitaal inzoomen ook een mogelijkheid, maar hierbij wordt het beeld wel korrelig.

Bereik

De babycam hebben we uitgeprobeerd in een eengezinswoning. Op de begane grond en de eerste verdieping is het signaal uitstekend. Op de derde verdieping schommelt het signaal tussen de 60% en 90%. Als het signaal wat lager is dan reageert de camera wat langzamer. Je moet soms dan langer wachten op beeld. Het is dus vooral belangrijk dat er in de babykamer goed en stabiel WiFi ontvangst is.

Onderweg ben je vooral afhankelijk van een goede internetverbinding. Als je mobiele netwerk wegvalt, kun je de app niet gebruiken.

Veiligheid en privacy

De installatie van de babycam maakt een veilige indruk. Je moet wel zelf een goed wachtwoord kiezen. We hebben nog niet gekeken naar technische kwetsbaarheden als de camera eenmaal in gebruik is.

Voor mensen die op hun privacy gesteld zijn is de camera geen aanrader. De camera werkt met de software en de clouddienst van het Chinese bedrijf Tuya. Tuya kan in principe volgen wat gebruikers doen met de miljoenen apparaten die met de Tuya software werken.

In de privacyverklaring bij de camera staat een opmerkelijke zin: ‘This policy is formulated in accordance with the laws of the People's Republic of China and shall be governed by the laws of the People's Republic of China.’ De Chinese wet wordt dus gerespecteerd. Dat is voor wat betreft de privacy enigszins verontrustend voor Europese gebruikers.