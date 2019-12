Alecto DBX-82

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Wit met blauwe geluidsbabyfoon die werkt met PMR (portofoon) technologie. Dit is dus eigenlijk een walkie-talkie met 1 ontvanger en 1 zender. Het bereik is zeer groot. De geclaimde 3 kilometer konden we niet reproduceren, maar we haalden wel 500 meter, en dat is veel beter dan de concurrentie. Dat grote bereik gaat wel ten koste van de geluidskwaliteit, en deze babyfoon heeft meer last van storing. De DBX-82 is ook niet heel makkelijk in het gebruik, en er zijn nauwelijks extra's. Wel kun je er extra baby-units (DBX-83) op aansluiten.