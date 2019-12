Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De iBaby M6S is een uitgebreide internet babyfoon. De iBaby werkt met een app (iOS en Android) waarbij de smartphone dient als ouderstation. De camera zoomt in, is op afstand bestuurbaar en biedt hierbij full HD beeld. Verder meet de babyfoon o.a. temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit.