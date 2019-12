Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Luvion Prestige Touch 2 beeldbabyfoon heeft een groot 7 inch scherm. De Prestige Touch 2 is uitbreidbaar met extra camera's, de monitor kan de beelden van 4 camera's tegelijk weergeven. Het is mogelijk de camera op afstand te besturen en in te zoomen. In de Prestige Touch 2 kan een SD kaartje worden geplaatst om het beeld op te nemen.